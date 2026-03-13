FACUA sale a la calle en 15 ciudades para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
La asociación distribuye miles de folletos informativos en el marco de la conmemoración del 15 de marzo.
FACUA.org
España-13/03/2026
Este domingo 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Los activistas de FACUA-Consumidores en Acción salen a la calle este 13 de marzo en 15 ciudades de toda España, para distribuir folletos informativos que llaman a los consumidores a luchar contra los fraude