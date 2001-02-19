FACUA se hace eco de la preocupación de usuarios sobre el supuesto cobro de llamadas fallidas a móviles
Algunos operadores del 1004 dicen que sí se facturan, mientras que Telefónica, aunque niega que se cobren si van dirigidas a compañías a su grupo, afirma desconocer qué ocurre con las llamadas a móviles Airtel y Amena.
FACUA.org
España-19/02/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido en el último mes y medio una serie de consultas de usuarios sobre el posible cobro, por parte de Telefónica, de llamadas a móviles en las que no se establece comunicaci&oac