FACUA se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a no realizar compras ni contratos el #8M
La Junta Directiva de la asociación ha aprobado de forma unánime el manifiesto 'Consumidoras en Acción: libres e iguales', elaborado por su secretaria general, Olga Ruiz.
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España-05/03/2018
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Olga Ruiz, secretaria general de FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a no realizar compras ni contratos el 8 de marzo.
La Junta Directiva de la asociación ha aprobado de forma unánime el manifiesto Consumidoras en Acción: libres e ig