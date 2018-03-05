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FACUA se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a no realizar compras ni contratos el #8M

La Junta Directiva de la asociación ha aprobado de forma unánime el manifiesto 'Consumidoras en Acción: libres e iguales', elaborado por su secretaria general, Olga Ruiz.

FACUA.org
España-05/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a no realizar compras ni contratos el 8 de marzo.

La Junta Directiva de la asociación ha aprobado de forma unánime el manifiesto Consumidoras en Acción: libres e ig

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