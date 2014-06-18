FACUA se suma a la petición de libertad para Carmen y Carlos y denuncia la persecución de las protestas
La organización considera que se está criminalizando la movilización ciudadana con condenas como la de estos dos manifestantes y reclama que no entren en prisión.
FACUA.org
España-18/06/2014
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Olga Ruiz, secretaria general de FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción pide que no se encarcele a Carmen Bajo y Carlos Cano, los dos ciudadanos condenados a tres años y un día de prisión por participar en un piquete informativo durante la huelga general de 2012 en Granada.
La asociación se