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FACUA se suma al 14N y llama a participar en la huelga como trabajadores y consumidores

La asociación pide a los ciudadanos que respondan con la huelga a un Gobierno que está dilapidando el Estado del Bienestar para satisfacer los intereses de la troika.

FACUA.org
España-23/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a la huelga general del 14 de noviembre y llama a participar en ella no solo como trabajadores, sino también como consumidores.

FACUA es una de las decenas de organizaciones ciudadanas de ámbito estatal que forman parte de la Cumbr

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