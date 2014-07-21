FACUA se suma al llamamiento para que pare el genocidio de Israel sobre la población de Gaza
La organización urge al Gobierno español a utilizar todos sus recursos disponibles para detener el ataque masivo y reiterado de Israel contra los ciudadanos de la Franja, que vulnera sistemáticamente la Convención de Ginebra y las leyes internacionales.
FACUA.org
Internacional-21/07/2014
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Ataque israelí sobre la ciudad de Gaza en 2009. | Foto: Amir Farshad Ebrahimi (CC BY-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción se suma al llamamiento que numerosas organizaciones sociales españolas a que se detenga la matanza sistemática y recurrente de la población civil en la Franja de Gaza a manos del Gobierno de Israel. La asociación considera que bajo n