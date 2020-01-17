FACUA se suma al manifiesto contra el pin parental en la Región de Murcia
Más de 40 organizaciones exigen la retirada de esta medida del Gobierno de la Región de Murcia, que ataca la autonomía y la libertad de cátedra de los centros y vulnera el derecho de información del alumnado.
FACUA.org
Murcia-17/01/2020
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Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción se suma al manifiesto contra el pin parental en la Región de Murcia, implantado desde el inicio del curso por la Consejería de Educación. La asociación señala que constituye un «ataque a la autonomía de los centros