FACUA se une a la campaña de apoyo a los refugiados y llama a la movilización en todo el país
La asociación pide a la ciudadanía que muestre su solidaridad a los demandantes de asilo procedentes de Siria y otros países en conflicto en las manifestaciones de los próximos 19 y 20 de junio en toda España.
FACUA.org
España-17/06/2016
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