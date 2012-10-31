FACUA se une a organizaciones de artistas contra las políticas del Gobierno en la plataforma No sin cultura
Convocan una concentación el 5 de noviembre en Madrid, en la que mostrará su apoyo a la huelga general.
FACUA.org
España-31/10/2012
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Foto: Eduardo Velasco
FACUA-Consumidores en Acción se ha unido a organizaciones de profesionales del mundo de la cultura en la plataforma No Sin Cultura para reivindicar su valor y denunciar el sistemático desmantelamiento que el Gobierno de España está llevando a cabo en la red productiva