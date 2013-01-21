FACUA se une a pilotos y tripulantes de cabina por la seguridad aérea
Pasajeros y profesionales del transporte aéreo se manifiestan en Madrid el 22 de enero para reivindicar unas normas que prevengan la fatiga en las tripulaciones aéreas.
FACUA.org
España-21/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a la manifestación convocada por profesionales del transporte aéreo por la seguridad aérea. Tendrá lugar en Madrid el 22 de enero a las 11.00 horas.
La iniciativa está organizada por el Sindicato de Pilotos Sepl