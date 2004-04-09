FACUA se une a una plataforma de asociaciones de consumidores de EE.UU., Canadá y la UE contra el correo espía que proyecta Google
Con Gmail, la empresa estadounidense pretende violar la privacidad de las comunicaciones de los usuarios tratando los datos de sus mensajes de correo electrónico para enviarles publicidad de productos relacionados con sus contenidos.
FACUA.org
Internacional-09/04/2004
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Tras advertir a la filial en España de la empresa estadounidense Google que su anunciado servicio de correo web, Gmail, vulneraría la legislación española por espiar las cartas de los usuarios para enviarles publicidad, la Federación de Consumidores en Acci&oacu