FACUA señala que plataformas como Uber deben someterse a la ley para garantizar derechos de los usuarios
Se hace necesario distinguir entre compartir transporte privado y los gastos derivados de éste y las empresas en internet que cobran al usuario por un servicio y cuentan con una estructura empresarial.
FACUA.org
España-17/06/2014
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Las plataformas 'online' que ofrecen una intermediación entre conductores y usuarios también deben someterse a la LOTT | Imagen: anotherpintplease (flickr.com)
FACUA-Consumidores en Acción considera que las plataformas como Uber, que ofrecen un servicio auxiliar de transporte de pasajeros o realizan una intermediación entre servicios de transporte y usuarios, realizan una actividad económica y, como tal, deben someterse a la legisla