FACUA Sevilla abre una Oficina de Atención al Consumidor en la localidad de Guillena
Se trata de un nuevo servicio a los consumidores del municipio, puesto en marcha en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el ayuntamiento y la asociación.
FACUA.org
Sevilla-03/03/2026
Imagen: Turismo de la provincia de Sevilla.
FACUA Sevilla pone en marcha a partir de este 4 de marzo una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en la localidad de Guillena.
La OMIC estará localizada en el edificio del ayuntamiento del municipio, situado en la calle Echegaray,4, y permanecerá abierta todos los miér