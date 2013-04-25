FACUA Sevilla celebra su 33ª Asamblea General de socios
Las telecomunicaciones volvió a ser el sector más reclamado en 2012 (32,5%), seguido de la banca (15%), los seguros y planes de pensiones (7,4%) y los suministros energéticos (7,3%).
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Sevilla-25/04/2013
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FACUA Sevilla celebra este jueves 25 de abril su 33ª Asamblea General. El acto tendrá lugar en el Palacio Marqueses de La Algaba, en la Plaza Calderón de la Barca de la capital, a partir de las 18:30 horas.
En el evento se presentarán el balance de las actividades