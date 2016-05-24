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FACUA Sevilla considera alarmante la situación generada por la plaga de pulgas en el CEIP Teodosio

La asociación exige una actuación urgente y definitiva al Ayuntamiento, responsable de la fumigación y una alternativa de escolarización para los niños del centro.

FACUA.org
Sevilla-24/05/2016
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FACUA Sevilla considera alarmante la situación generada por la plaga de pulgas que sufre, desde hace casi una semana, el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Teodosio, en el barrio de Pino Montano de la capital. Es lamentable, valora la asociación, la ineficacia de

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