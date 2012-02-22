FACUA Sevilla convoca una reunión para asesorar a los socios afectados por las participaciones preferentes
La asociación recomienda a los usuarios que soliciten la nulidad del contrato, sobre la base de la falta de información.
FACUA.org
Sevilla-22/02/2012
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FACUA Sevilla ha convocado a los socios afectados por las participaciones preferentes este jueves 23 de febrero. El objetivo de esta reunión es informarles sobre el estado de sus reclamaciones y asesorarles sobre sus derechos.
La asociación aconseja a los usuarios que se sien