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FACUA Sevilla convoca una reunión para asesorar a los socios afectados por las participaciones preferentes

La asociación recomienda a los usuarios que soliciten la nulidad del contrato, sobre la base de la falta de información.

FACUA.org
Sevilla-22/02/2012
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FACUA Sevilla ha convocado a los socios afectados por las participaciones preferentes este jueves 23 de febrero. El objetivo de esta reunión es informarles sobre el estado de sus reclamaciones y asesorarles sobre sus derechos.

La asociación aconseja a los usuarios que se sien

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