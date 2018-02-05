FACUA Sevilla crea una delegación en el municipio de Dos Hermanas
Su puesta en marcha permitirá avanzar en el acercamiento de la organización a todos sus asociados en esta localidad sevillana y lograr así una mayor presencia territorial en la provincia.
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Sevilla-05/02/2018
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