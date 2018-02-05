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FACUA Sevilla crea una delegación en el municipio de Dos Hermanas

Su puesta en marcha permitirá avanzar en el acercamiento de la organización a todos sus asociados en esta localidad sevillana y lograr así una mayor presencia territorial en la provincia.

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Sevilla-05/02/2018
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FACUA Sevilla ha creado una delegación en el municipio de Dos Hermanas, logrando así más presencia en la provincia de Sevilla. Su puesta en marcha permitirá avanzar en el acercamiento de la organización a todos sus asociados en esta localidad sevillana y lograr

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