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FACUA Sevilla critica que no se consulte a todos los sevillanos sobre el futuro de la Avenida Cruz Roja

La asociación lamenta que el Ayuntamiento sólo permita a comerciantes y vecinos del distrito Macarena elegir la opción de movilidad a desarrollar entre las que ha planteado para la calle.

FACUA.org
Sevilla-07/03/2019
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FACUA Sevilla critica que que el Ayuntamiento de la ciudad haya decidido abrir el proceso participativo sobre el futuro de la Avenida Cruz Roja exclusivamente a los comerciantes y vecinos del distrito Macarena. La asociación lamenta que el Consistorio no quiera contar con la opinión

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