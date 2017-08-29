Nuestras accionesNi Zoido ni Espadas han sabido resolver el atasco del TEA

FACUA Sevilla denuncia el abandono del órgano municipal encargado de las reclamaciones de los ciudadanos

El Tribunal Económico Administrativo no tiene presidente ni ha presentado aún la Memoria de 2016. Acumula más de 11.000 reclamaciones pendientes, que tardará al menos 3,8 años en resolver.

FACUA.org
Sevilla-29/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla denuncia que la desidia del Ayuntamiento de Sevilla con respecto al Tribunal Económico Administrativo (TEA) de la ciudad se ha vuelto crónica. Si al Gobierno de Juan Ignacio Zoido se le acumulaban las reclamaciones presentadas por los ciudadanos sin re

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos