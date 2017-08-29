FACUA Sevilla denuncia el abandono del órgano municipal encargado de las reclamaciones de los ciudadanos
El Tribunal Económico Administrativo no tiene presidente ni ha presentado aún la Memoria de 2016. Acumula más de 11.000 reclamaciones pendientes, que tardará al menos 3,8 años en resolver.
FACUA.org
Sevilla-29/08/2017
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