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FACUA Sevilla denuncia una plaga de tenderetes ilegales en la Feria que venden tabaco y alcohol a menores

El presidente de la asociación, Manuel Baus, considera inaceptable la falta de controles del Ayuntamiento hispalense, "que favorece que niños que no tienen ni 15 años sufran intoxicaciones etílicas".

FACUA.org
Sevilla-16/04/2016
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FACUA Sevilla ha detectado una plaga de tenderetes ilegales en la Feria de Abril dedicados a la venta de tabaco y alcohol, productos que también suministran a menores de edad.

Técnicos de la asociación han comprobado la existencia de decenas de vendedores ambulantes en

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