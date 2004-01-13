FACUA Sevilla destaca en su balance de 2003 un importante crecimiento en el número de asociados
La Asociación atendió más de 5.300 consultas y reclamaciones, la mayor cantidad de su historia. Telecomunicaciones , adquisición de viviendas y, por primera vez, la compra y reparación de automóviles, fueron los sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-13/01/2004
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA presenta su balance de 2003 destacando un importante crecimiento en el número de asociados, que continúa con la tendencia del ejercicio anterior. Desde 2002, la cifra de socios de FACUA Sevilla ha crecido en nada menos