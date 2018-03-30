FACUA Sevilla exige a Fomento que solucione las deficiencias en el alumbrado por las obras en la N-340
Esta situación puede derivar en situaciones de extrema peligrosidad para los conductores que transitan por este tramo de vía, que tiene habitualmente un nivel de tráfico intenso.
FACUA.org
Sevilla-30/03/2018
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FACUA Sevilla pide al Ministerio de Fomento que solvente las deficiencias en el alumbrado que están afectando directamente a la carretera nacional N-340, a la altura del kilómetro 540, debido a las obras por la construcción del eje Dos Hermanas-Alcalá de Guadaira.