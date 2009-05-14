FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento el adecentamiento del Cementerio de San Fernando ante su lamentable estado de conservación
La Asociación ha pedido a la Delegación de Salud y Consumo que mejore el mantenimiento del recinto, sobre todo en la zona de nichos.
FACUA.org
Sevilla-14/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha exigido al Ayuntamiento de Sevilla que adecente el Cementerio de San Fernando debido al lamentable estado de conservación del mismo.
En este sentido, el presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus Japó