FACUA Sevilla ha recuperado 113.000 euros de afectados por el cierre de iDental
Hasta la fecha, la asociación ha tramitado satisfactoriamente 105 reclamaciones contra las distintas financieras, que siguieron cobrando los tratamientos pese a su interrupción tras la clausura de las clínicas.
FACUA.org
Sevilla-11/07/2019
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FACUA Sevilla lleva recuperados hasta la fecha 112.920 euros de afectados por el cierre de iDental a los que las financieras siguieron reclamando el pago de los tratamientos pese a haber sido interrumpidos. En total, 105 reclamaciones ya han sido resueltas satisfactoriamente.
La asociaci&o