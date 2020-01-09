FACUA Sevilla insta a los heridos por la cabalgata de Reyes de Utrera a reclamar indemnizaciones
La asociación se ha dirigido tanto al Ayuntamiento del municipio como a la asociación organizadora para conocer qué tipo de controles se realizaron sobre los artículos que iban a ser lanzados.
FACUA.org
Sevilla-09/01/2020
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Imagen: Europa Press/Ayuntamiento de Utrera.
FACUA Sevilla insta a los heridos por el lanzamiento de objetos en la cabalgata de Reyes del pasado 5 de enero en Utrera a reclamar indemnizaciones por los daños sufridos. Además, se ha dirigido tanto al Ayuntamiento del municipio como a la organizadora, la asociación cultura