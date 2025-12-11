FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento a que retire una campaña publicitaria que fomenta el consumo de alcohol inventando que "alarga la vida"
Los anuncios, realizados como parte de una colaboración con Espirituosos de España, muestra a personas mayores con bebidas alcohólicas.
FACUA.org
Sevilla-11/12/2025
Ejemplo de uno de los anuncios. | Imagen: Universidad de Sevilla.
FACUA Sevilla se ha dirigido al Ayuntamiento de la ciudad para instarle a que retire la campaña que esta publicitando en los soportes municipales que consiste en una serie de anuncios que fomentan el consumo del alcohol inventando que «alarga la vida».
Se trata de una campaña