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FACUA Sevilla lleva a los tribunales la ampliación de la zona azul impuesta por el Ayuntamiento

Tras la falta de respuesta ante el recurso administrativo que puso la asociación ante Movilidad hace un mes. El consistorio se ha saltado la obligación legal de aprobar la nueva relación de calles de la zona azul mediante una ordenanza fiscal.

FACUA.org
Sevilla-18/07/2014
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FACUA Sevilla ha interpuesto este viernes un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de la capital contra la ampliación de la zona azul impuesta por el Ayuntamiento de la ciudad.

La asociación argumenta que el consistorio se ha saltado la obligación legal

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