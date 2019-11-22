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FACUA Sevilla ofrece formación sobre el Sistema Arbitral de Consumo

Las sesiones han tenido lugar en la Asociación ADE-Torreblanca, el Ceper Valdés Real y la AAVV El Triángulo.

FACUA.org
Sevilla-22/11/2019
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FACUA Sevilla ha organizado durante los meses de octubre y noviembre tres cursos sobre arbitraje de consumo. Los talleres iban dirigidos a la población general de Sevilla, por lo que ha podido asistir cualquier persona interesada en esta cuestión.

El objetivo de estos cursos

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