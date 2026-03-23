FACUA Sevilla pide la dimisión del concejal de Vox en Tomares por señalar públicamente a una ciudadana a través de redes sociales
Compartir un vídeo de una persona anónima sin su consentimiento supone una clara vulneración del derecho a la propia imagen.
FACUA.org
Sevilla-23/03/2026
Imagen: Luis Valseca, concejal de VOX en Tomares.
FACUA Sevilla pide la dimisión de Luis Valseca, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Tomares, por grabar sin consentimiento a una ciudadana que le recriminó que repartiesen merchandising a menores y compartir el vídeo a través de las redes sociales de la formación política, lo