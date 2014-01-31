FACUA Sevilla pregunta al Ayuntamiento cómo está ejecutando las políticas de consumo tras la reforma local
El Consistorio no ha informado de cómo está afectando a la protección a los consumidores de la ciudad la ley de reforma local, en vigor desde el 31 de diciembre.
FACUA.org
Sevilla-31/01/2014
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FACUA Sevilla ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla información sobre cómo está aplicando las políticas de consumo tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.</