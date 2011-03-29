FACUA Sevilla reabre en abril su oficina de atención al inmigrante
La Asociación atenderá en horario de 10.00 a 13.00 horas a todos aquellos inmigrantes que necesiten asesoramiento en temas relacionados con el consumo.
FACUA.org
Sevilla-29/03/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA reabrirá su oficina de atención al inmigrante el día 1 de abril.
En su oficina de Resolana, 8, FACUA Sevilla atenderá en horario de 10.00 a 13.00 horas a todos aquellos inmigrantes que necesi