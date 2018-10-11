FACUA Sevilla rechaza la bajada del IBI aprobada para 2019 por su desigual repercusión en los usuarios
La asociación entiende que no es una medida justa, ya que quienes tienen inmuebles de mayor valor catastral serán los más beneficiados, a lo que se suma un previsible descenso en la recaudación del Ayuntamiento.
FACUA.org
Sevilla-11/10/2018
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