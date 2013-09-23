FACUA Sevilla recibe numerosas reclamaciones ante el cierre de Muebles Rey en Tomares
La empresa propietaria de la marca se desvincula de la franquiciada y asegura que desde el 24 de julio no está autorizada a utilizar esta denominación.
FACUA.org
Sevilla-23/09/2013
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FACUA Sevilla está recibiendo numerosas reclamaciones de usuarios que se vienen encontrando desde el sábado 21 con las dependencias cerradas de la tienda Muebles Rey del polígono el Manchón, Tomares.
Muchos consumidores que se encontraban con encargos pagados o