FACUA Sevilla se enfrentará en el Tribunal Supremo a la aseguradora Skandia-Intercaser por las irregularidades de sus antiguos planes de pensiones
La aseguradora se niega a cumplir los contratos por los que garantizaba intereses del 8%, casi el doble de los que pretende aplicar. La Asociación ganó su demanda en Primera Instancia el año pasado y ahora la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación de la empresa.
FACUA.org
Sevilla-06/05/2003
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El caso de las irregularidades en fondos de pensiones de la aseguradora Skandia-Intercaser llegará al Tribunal Supremo después de que los tribunales hayan dado la razón por segunda vez a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA. La aseguradora se niega