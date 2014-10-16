FACUA Sevilla se suma a los actos del 17 de octubre que exigen medidas contra la desigualdad social
Prevista a las 18:00 horas en Puerta de Jerez, la movilización busca la creación de unos presupuestos justos que redistribuyan la riqueza y combatan la exclusión social.
FACUA.org
Sevilla-16/10/2014
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FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla y en trabajo conjunto con Alianza contra la pobreza, apoya las movilizaciones y llama a la ciudadanía a participar en los actos previstos para el 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para