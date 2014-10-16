Nuestras accionesEn el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

FACUA Sevilla se suma a los actos del 17 de octubre que exigen medidas contra la desigualdad social

Prevista a las 18:00 horas en Puerta de Jerez, la movilización busca la creación de unos presupuestos justos que redistribuyan la riqueza y combatan la exclusión social.

FACUA.org
Sevilla-16/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla y en trabajo conjunto con Alianza contra la pobreza, apoya las movilizaciones y llama a la ciudadanía a participar en los actos previstos para el 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos