Más noticiasEste viernes en el Pleno municipal

FACUA Sevilla y otras organizaciones reclaman a los partidos apoyar una moción para mejorar la habitabilidad

Estas entidades consideran "insuficientes" tanto el actual Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces) como las políticas que se llevan a cabo en medio ambiente y sostenibilidad.

Europa Press
Sevilla-24/05/2018
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FACUA Sevilla y veintinua organizaciones más han pedido a los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de Sevilla que apoyen este viernes una moción para que el Pleno municipal impulse la mejora de forma sustancial del Plan de Acción por el Clima y la Energ&iacu

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