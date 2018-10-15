FACUA solicita a cinco municipios baleares que mejoren la calidad de sus aguas
Se trata de las localidades de Lloret de Vistalegre, S'Horta, Sineu, Villafranca de Bonany y Costitx, cuyo análisis de las aguas ha revelado que superan el máximo de nitratos recomendado para el consumo humano.
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Baleares-15/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a los ayuntamientos de los municipios baleares de Lloret de Vistalegre, Felanitx (al que pertenece S’Horta), Sineu, Villafranca de Bonany y Costitx para solicitarle que inicien con la mayor brevedad posible las actuaciones necesarias para m