FACUA solicita a Consumo información sobre el estado de sus actuaciones para acabar con los redondeos ilegales en telefonía
Tras las denuncias de la Federación, el Ministerio de Sanidad y Consumo anunció el pasado 19 de febrero que acabaría con el cobro de segundos de conversación no consumidos por los usuarios. Los redondeos al alza en las llamadas desde y hacia móviles vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-24/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado información a la directora general de Consumo y Atención al Ciudadano del Ministerio de Sanidad y Consumo, Angeles María Heras Caballero, sobre el estado de las actuaciones anunciadas por el In