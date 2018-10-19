FACUA solicita a Infraestructuras de Asturias que mejore las telecomunicaciones de los municipios del Parque Natural de Redes
La delegación territorial de la asociación en el Principado ha informado de los problemas de conexión a la red de telefonía móvil en estas localidades.
FACUA.org
Asturias-19/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias para solicitarle que inicie cuanto antes las actuaciones necesarias para mejorar las telecomunicaciones de los municipios sit