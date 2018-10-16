FACUA solicita al Ayuntamiento de Irún que solucione las deficiencias de su piscina pública
La asociación ha tenido conocimiento de que los usuarios están teniendo quejas sobre el precio, la escasez de sombras y el inadecuado material de las instalaciones.
FACUA.org
Euskadi-16/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Irún, en Euskadi, para solicitarle que solucione las deficiencias en el funcionamiento de la piscina pública de la localidad.
La asociación, a través de FACUA Euskadi, ha tenido conocimiento d