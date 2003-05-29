FACUA suscribe convenios de cooperación con asociaciones de consumidores de nueve países latinoamericanos
Entre sus objetivos se incluye el seguimiento de las actividades de multinacionales españolas y europeas para denunciar las irregularidades que cometan en América Latina.
FACUA.org
América-29/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha suscrito convenios de cooperación con asociaciones de consumidores de nueve países de América Latina y el Caribe, entre cuyos objetivos se incluye el seguimiento de las actividades