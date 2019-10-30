FACUA suscribe un manifiesto en apoyo de la Atención Primaria junto a otras cinco organizaciones
Han presentado un documento con 27 medidas para su mantenimiento y mejora como base del funcionamiento de la sanidad pública.
FACUA.org
España-30/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción, junto a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de Asociaciones Medicus Mundi, la Confederación de Asociaciones de Vecinos, CCOO y UGT, ha suscrito un manifiesto en apoyo de la Atenci&oacut