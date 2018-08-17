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FACUA tacha de intolerable que ING siga sin devolver los cargos duplicados en las cuentas de los usuarios

Tras más de 20 horas desde el inicio de la incidencia, la entidad no ha dado respuesta aún a los afectados. La asociación recuerda que debe anular las comisiones que se hayan podido cobrar por descubierto.

FACUA.org
España-17/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera absolutamente intolerable que la entidad bancaria ING aún no haya dado respuesta a la incidencia de los cargos duplicados en las tarjetas de los usuarios pasadas más de veinte horas desde el inicio de este problema.

El banco se ha

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