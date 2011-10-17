FACUA traslada a las comunidades autónomas 245 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco
Madrid y Andalucía continúan siendo las comunidades con más quejas planteadas contra empresas y organismos. FACUA considera que la movilización de los usuarios está contribuyendo al alto nivel de cumplimiento de la norma.
FACUA.org
Andalucía-17/10/2011
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