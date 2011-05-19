Nuestras accionesYa se elevan a 2.323

FACUA traslada a las comunidades autónomas 825 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco

Madrid y Andalucía suman más de la tercera parte del total de quejas planteadas contra empresas y organismos. FACUA considera que la movilización de los usuarios que está provocando su campaña está contribuyendo al alto nivel de cumplimiento de la norma.

FACUA.org
España-19/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado a las comunidades autónomas 825 nuevas denuncias planteadas por los ciudadanos ante incumplimientos de la Ley del tabaco por parte de empresas y organismos.

Se trata del tercer bloque de denuncias que han formulado los usuarios a tr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos