FACUA traslada a las comunidades autónomas 825 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco
Madrid y Andalucía suman más de la tercera parte del total de quejas planteadas contra empresas y organismos. FACUA considera que la movilización de los usuarios que está provocando su campaña está contribuyendo al alto nivel de cumplimiento de la norma.
FACUA.org
España-19/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado a las comunidades autónomas 825 nuevas denuncias planteadas por los ciudadanos ante incumplimientos de la Ley del tabaco por parte de empresas y organismos.
Se trata del tercer bloque de denuncias que han formulado los usuarios a tr