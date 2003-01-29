FACUA valora de forma positiva las condiciones del Gobierno para la fusión de las plataformas digitales
Demanda del Ministerio de Ciencia y Tecnología un control real sobre las repercusiones que la fusión pueden tener para los consumidores garantizando el estricto cumplimiento de las condiciones impuestas desde el Ejecutivo.
FACUA.org
España-29/01/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) valora de forma positiva la fusión de las plataformas digitales propiedad de Sogecable y Telefónica. FACUA considera suficientes y necesarias las condiciones planteadas por el Gobierno ya que