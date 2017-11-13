FACUA valora en la Asamblea de Extremadura la propuesta de modificación del Estatuto de los Consumidores
El delegado territorial de la asociación en Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido este lunes.
FACUA.org
Extremadura-13/11/2017
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José Manuel Núñez, delegado de FACUA en Extremadura, durante una comparecencia anterior en la Asamblea. | Imagen: flickr.com/asambleaextremadura.
El delegado territorial en Extremadura de FACUA-Consumidores en Acción, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Asamblea extremeña, por petición del Partido Popular y de Podemos, para exponer la posición de la asociación e