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FACUA valora en la Asamblea de Extremadura la propuesta de modificación del Estatuto de los Consumidores

El delegado territorial de la asociación en Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido este lunes.

FACUA.org
Extremadura-13/11/2017
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El delegado territorial en Extremadura de FACUA-Consumidores en Acción, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Asamblea extremeña, por petición del Partido Popular y de Podemos, para exponer la posición de la asociación e

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