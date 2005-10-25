FACUA valora positivamente la prohibición de la cría de aves al aire libre y espera la movilización de los inspectores para garantizar su cumplimiento
Dieciocho humedales de toda España serán considerados zonas de riesgo de gripe aviar, por la concentración de aves silvestres y migratorias.
FACUA.org
España-25/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora positivamente la prohibición de la cría de aves al aire libre en dieciocho humedales españoles al considerarse zonas de riesgo de gripe aviar, por la concentración de aves silvestres y migratorias.