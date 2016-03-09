FACUA ve escandaloso que Aguas de Cádiz suministrase agua contaminada en el barrio de Loreto
Un nuevo informe, presentado por el Ayuntamiento, desmiente la información ofrecida por la corporación municipal anterior sobre el corte de suministro en octubre de 2014.
FACUA.org
Cádiz-09/03/2016
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FACUA Cádiz considera escandaloso y muestra su indignación ante los nuevos datos ofrecidos por el actual equipo de gobierno de la ciudad sobre el corte de agua sufrido en la barriada de Loreto en octubre de 2014. El informe de «estudio, análisis y esclarecimiento» pr