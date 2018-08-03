FACUA ve insuficientes las compensaciones del Sevilla FC a sus abonados por el partido de ida de la Supercopa
La asociación los anima a presentar reclamaciones y exigir que las cantidades se entreguen en metálico en lugar de que se abonen mediante descuentos para futuras compras incluidos en sus tarjetas de abonados.
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Sevilla-03/08/2018
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Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán | Imagen: Europa Press.
FACUA Sevilla considera insuficientes las cantidades que el Sevilla Fútbol Club pretende entregar a sus abonados por el traslado del partido de ida de la Supercopa a Tánger el próximo 12 de agosto, el cual ya no está incluido en los eventos cubiertos por los abonos. In